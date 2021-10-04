Aleyna Ağgül'ün ölümünden önceki ifadesi ortaya çıktı! Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın şantaj yaptı...

Iğdır'da, erkek arkadaşı Göktürk Argın'ın babası Gökhan Argın tarafından tecavüze uğrayınca canına kıydığı iddia edilen Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili çarpıcı gelişmeler yaşandı.
ÖLMEDEN ÖNCE İFADE VERDİĞİ ORTAYA ÇIKTI
Iğdır'da 30 Eylül'de oturduğu apartmanın merdiven boşluğunda cansız bedeni bulunan Aleyna Ağgül'ün ölümü soruşturmasıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı.
Aleyna Ağgül ölümünden bir gün önce akşam saatlerinde emniyete giderek, şüpheli Gökhan Argın hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.
"SAHTE HESAPLARDAN BANA ULAŞMAYA ÇALIŞTI"
2020 yılında Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'na şüpheli Gökhan Argın hakkında cinsel saldırı suçlamasında bulunduğunu, daha sonra şikayetini geri aldığını anlatan Aleyna Ağgül, ifadesinde şunları söyledi: