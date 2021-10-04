Şişli'de dehşet anları! Facia ucuz atlatıldı: Freni boşaldı yokuş aşağı kaydı





"BOMBA GİBİ BİR SESTİ NEYE UĞRADIĞIMI ŞAŞIRDIM"

Kaza anına şahit olan Gökmen Tan, "Eşim yemek hazırlamak için mutfağa geçtiği sırada balkona çıkmıştım. Sokağa bakıyordum bir anda bu kamyon yıldırım gibi bir anda gelip bir tane arabayı aşağıya düşürdü ve diğerini de çarpıp ona döndürdü. İki tane aracın arasında bir tane bayan vardı gördüm, şoka girmişti, nasıl kurtuldu bilmiyorum gerçekten Allah korudu. Bomba gibi bir sesti neye uğradığımı şaşırdım" dedi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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