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    • Yaşam
    • 03.10.2021 06:57
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    • 03.10.2021 06:57
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    Son dakika: Kocaeli'deki korkunç cinayette yeni ayrıntı! Cesedi koydukları sandığı işte böyle yapmışlar

    Son dakika haberi... Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde kıyıya bir erkek cesedi vurmuş ve polisler detaylı aramaya girişmişlerdi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 11 kişi gözaltına alınmıştı. 78 yaşındaki Yılmaz Sezer'i yatında öldürüp cesedini denize atan katil zanlılarının, cesedi koydukları sandığı bir atölyede yaparken görüntüleri ortaya çıktı

    Kocaeli’deki korkunç cinayette yeni ayrıntı!
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    Son dakika haberi... Kocaeli Darıca sahilinde cesedi bulunan gayrimenkul zengini 78 yaşındaki Yılmaz Sezer'in kendisine ait yatta öldürülüp, cesedinin sandığa konulup denize atıldığı ortaya çıkmıştı.

    SABAH, zanlıların atölyede sandığı yaparken çekilmiş görüntülerine ulaştı. Gemlik açıklarında yattan denize bırakılan sandığın sürüklenerek Kocaeli Darıca sahiline vurduğu belirlendi.

    Darıca sahilinde 19 Eylül'de bulunan sandık içindeki cesedin gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'e ait olduğu belirlenmişti. Cinayet, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer'in kayıp olan iki yat ve teknesinden yola çıkılarak çözülmüştü. Cinayetle ilgili Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.

        Zanlıların Bursalı işadamı Yılmaz Sezer'i kendisine ait yatta tuttukları ve işkence yaptıkları, olay sonrası ise bu yatı ve tekneyi Tuzla'da bir marinaya çektikleri tespit edilmişti.

        Yılmaz Sezer'in imam nikâhlı eşi G.Ö.'nün zanlılarla birlikte plan yapıp eşini tuzağa düşürdüğü ortaya çıkmıştı.

        CESET SANDIĞINI BÖYLE YAPTILAR
        Korkunç cinayete ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.

            Zanlıların kendi yatında öldürdükleri Sezer'in cesedini koymak amacıyla kontraplak satın alıp Gemlik'teki atölyede sandık yaptığı belirlendi. O anlara ait kamera görüntüsü ortaya çıktı. Zanlıların, Sezer'in cesedini sandığa koyduktan sonra, denize bırakmak amacıyla el vinci alırken çekilen görüntüleri de ortaya çıktı.

            Zanlılar, Sezer'in cesedini sandığa koyduktan sonra, kendisine ait yat ile Gemlik açıklarında vinç yardımıyla denize bıraktı. Ancak vinç sandığı taşıyamayarak koptu ve vince ait demir parçası sandık üzerinde takılı kaldı. Zanlılar demirin ağırlığından dolayı sandığın deniz dibine çökeceğini zannedip, bölgeden ayrıldı.

            Ancak denizdeki akıntıyla birlikte sandık Gemlik'ten yaklaşık 54 deniz mili uzaklıktaki Darıca sahiline sürüklendi. Zanlılar cinayetin ardından işadamına ait yat ve tekneyi Tuzla sahiline götürüp, demirledi. Tekne ve yatın Tuzla'ya götürüldüğü anlara ait görüntüler de ortaya çıktı.
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            Haberler Yaşam Son dakika: Kocaeli'deki korkunç cinayette yeni ayrıntı! Cesedi koydukları sandığı işte böyle yapmışlar
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