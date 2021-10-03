Son dakika: Kocaeli'deki korkunç cinayette yeni ayrıntı! Cesedi koydukları sandığı işte böyle yapmışlar

Son dakika haberi... Kocaeli Darıca sahilinde cesedi bulunan gayrimenkul zengini 78 yaşındaki Yılmaz Sezer'in kendisine ait yatta öldürülüp, cesedinin sandığa konulup denize atıldığı ortaya çıkmıştı.
SABAH, zanlıların atölyede sandığı yaparken çekilmiş görüntülerine ulaştı. Gemlik açıklarında yattan denize bırakılan sandığın sürüklenerek Kocaeli Darıca sahiline vurduğu belirlendi.
Darıca sahilinde 19 Eylül'de bulunan sandık içindeki cesedin gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'e ait olduğu belirlenmişti. Cinayet, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer'in kayıp olan iki yat ve teknesinden yola çıkılarak çözülmüştü. Cinayetle ilgili Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.