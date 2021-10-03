Son dakika: Kocaeli'deki korkunç cinayette yeni ayrıntı! Cesedi koydukları sandığı işte böyle yapmışlar

Darıca sahilinde 19 Eylül'de bulunan sandık içindeki cesedin gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer'e ait olduğu belirlenmişti. Cinayet, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer'in kayıp olan iki yat ve teknesinden yola çıkılarak çözülmüştü. Cinayetle ilgili Sezer'in dini nikahlı eşi G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı.