Kocaeli'de sahilde bulunan cesedin gizemi çözüldü! Emlak zengini adamı önce yata götürüp...

Kocaeli'nin Darıca ilçesi sahilinde bulunan sandık içindeki cesedin gayrimenkul zengini olan Yılmaz Sezer'e (78) ait olduğu belirlendi. Cinayet, sandığın yapıldığı kontrplağın seri numarasından ve Sezer'in kaybolan yatlarından yola çıkılarak çözüldü.
Olayla ilgili Sezer'in birlikte yaşadığı G.Ö.'nün (54) de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. 19 Eylül'de, Darıca sahilinde el ve ayakları bağlanmış, sandığa konularak denize atılmış erkek cesedi bulundu.
Öldürülen kişinin, Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşayan gayrimenkul zengini Yılmaz Sezer olduğu belirlendi. Ancak soruşturmanın gizliliği kapsamında kimliği açıklanmadı.