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    • Yaşam
    • 03.10.2021 01:47
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    • 03.10.2021 01:47
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    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ekipler haber alınamayan şahsı intihar etmek üzereyken ipten aldı

    Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde haber alınamayan bir şahıs, intihar etmek üzereyken ekipler tarafından kurtarıldı. Şahıs sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Ekipler haber alınamayan şahsı ipten aldı!

    Edinilen bilgiye göre, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yeni Mahalle Havuzbaşı Sokak üzerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre psikolojik sorunları olan ve kendisinden haber alınamayan M.Y.'nin (30) yakınları ikametine geldi.



    Kapıların ve pencerelerin kapalı olduğunu gören yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekipleri zemin katta bulunan evin camını kırarak içeri girdiklerinde M.Y.'nin intihar etmek için boynuna ip geçirmek üzere olduğunu gördü.



    Ekiplerin müdahalesi ile kurtarılan M.Y., sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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    Haberler Yaşam Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ekipler haber alınamayan şahsı intihar etmek üzereyken ipten aldı
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