PSG'ye transfer olan Messi, hırsızlık şoku yaşadı (Yaşam haberleri)

237 BİN LİRA DEVRETTİ

10 bilen çıkmayınca 237 bin lira devretti. 9 bilenler 6'şar bin lira, 8 bilenler 260'ar lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 6'şar lira alacak.

ETGLAND!

Birleşik Krallık, akaryakıt kriziyle sarsıldı. Şimdi de kasap sıkıntısı başladı. İngilizler ülkede eğitimli kasap eksikliği yaşandığını açıkladı. Noel döneminin de yaklaşmasıyla İngiliz hükümeti düğmeye bastı. Ülkeye yabancı bin kasabın alınacağı açıklandı. Marketlerde et satılabilmesi için 15 bin çalışana ihtiyaç olduğu vurgulandı. İngiliz kasapların maaşlarına ve asgari ücretlerine zam yapılmasının teklif edildiği fakat birçok kasabın bu işi bırakma kararı aldığı da açıklandı. Bu arada Birleşik Krallık'ta, eğitimli bir kasabın yılda 37.000 sterlin (442 bin TL) kazanabildiği aktarıldı.

FARKI YAKIŞIKLILIĞI

James Bond'un 25. filmi "No Time To Die"'ın dünya prömiyeri, Londra'da yapıldı. Galaya, son James Bond Daniel Craig'in yanı sıra oyuncular Rami Malek, Lea Seydoux, Lashana Lynch, Ana de Armas, Ben Whishaw ve Naomie Harris katıldı. Peki James Bond, İngiltere'nin istihbarat servisi MI6'e ne kadar benziyordu? Sam kod adlı MI6 ajanı, James Bond ile aralarında bir benzerlik olmadığını anlattı. Özellikle saha ajanlığının Bond ile benzemediğini vurguladı.

MİNNETTARIZ

İzmir'de eski valilerden İbrahim Ural ve eşi Hilkat Ural'ın destekleriyle yapımı tamamlanan Menemen Halk Eğitim Merkezi ve Hilkat-İbrahim Ural Özel Eğitim Kurs Merkezi'nin açılışı gerçekleşti. 4'ü tamamen özel öğrencilere ayrılan 13 derslik, yemekhane, toplantı salonu ve arşiv salonu olan merkez törenle açıldı.

DELİNİN ZORUNA BAK

Hatay'da eski uzman çavuş Turgay Mert, eşi Aynur ile çocukları Aleyna ve Ali'yi boğarak katletti. Mahkemede yaptığı savunma pes dedirtti: Hapse gireceğimi sanıyordum. Eşim ve çocuklarım ortada kalmasın istedim. Onları sahipsiz bırakmamak için öldürdüm.

ZEHİRCİ PİTBULL

Batman'da uyuşturucu taciri Suat Şahin, polisin üzerine Pitbull cinsi köpeği saldırttı. Vurularak yakalandı.

SATILIK KİLİSE

Mardinli Murat Tekcan, babasından miras kalan kiliseyi satışa çıkardı. Bin 700 yıllık Mor Yuhanna Kilisesi'nin fiyatı 5 milyon lira...

MESAJ SAPIĞI

İstanbul'da evli ve 4 çocuk babası N.T, tam 260 kadına cinsel içerikli mesaj gönderdi. "Pandemide çok sıkılmıştım" dedi. Salıverildi.

104 YIL SONRA İLK DÜĞÜN

Son Rus Çarı'nin varisi olduğu iddia edilen George Romanov, görkemli bir törenle evlendi. Düğün, 1917 Devrimi'nden 104 yıl sonra yapılan ilk evlilik olarak tarihe geçti.