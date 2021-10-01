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    • Yaşam
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    • 02.10.2021 01:44
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    Kuşadası'nda vahşet! Zehirlenen 4 yavru sokak köpeğinden 1'inin derisini yüzdüler

    Aydın'ın Kuşadası ilçesinde duyanları dehşete düşüren bir olay yaşandı. Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu. Köpeklerden 4'ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce zehirlendiği, ardından 1 tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi.

    Kuşadası’nda vahşet!

    Kuşadası ilçesinde, 'çoban melezi' cinsi 3 aylık 4 yavru sokak köpeği ölü bulundu.

    Köpeklerden 4'ünün kimliği belirsiz kişi veya kişilerce önce zehirlendiği, ardından 1 tanesinin ise derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğü belirlendi.

    İlçeye bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi, Kemer Caddesi üzerindeki Nuri Küçükbayram Parkı çevresinde düzenli olarak besledikleri 4 yavru sokak köpeğinin dün yerde hareketsiz yattığını gören hayvanseverler, durumu Kuşadası Belediyesi'ne bildirdi.

    Olay yerine ulaşan ekipler, yaptıkları ilk incelemede yavru köpeklerden 4'ünün önce zehirlendiğini, ardından 1'inin derisinin baş kısmına kadar yüzüldüğünü belirledi.

    SORUŞTUMA BAŞLATILDI
    Yavru köpeklerin cansız bedenleri veteriner hekim kontrolünde Kuşadası Evcil Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürülürken, polis de olayla ilgili soruşturma başlattı.

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    Haberler Yaşam Kuşadası'nda vahşet! Zehirlenen 4 yavru sokak köpeğinden 1'inin derisini yüzdüler
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