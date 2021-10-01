Gaziosmanpaşa'da katliam gibi kaza! Yolun karşısına geçmek isteyen 3 kişi öldü | Görüntüler ortaya çıktı

Gaziosmanpaşa'da otomobillerini park ettikten sonra yolun karşısındaki restorana yemek yemeye giden 3 kişiye otomobil çarptı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINDA
Kazada çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenen 1 kişi olay yerinde, 2 kişi ise hastanede hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Görüntülerde, 3 yayanın karşı kaldırıma geçmek için orta refüjde beklediği görülüyor. Yayaların yola inmesiyle beraber hızla gelen otomobil, yayalara çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle yayalar havaya savurularak yere düşüyor.
Kaza, gece yarısı Karayolları Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iki otomobille caddeye gelen Aydın Akça, Sabri Akça ve Hatice Kamışlıdere, araçlarını park ettikten sonra yemek yemeye yolun karşısındaki bir restorana geçmek istedi.