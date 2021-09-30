Kadın doktor canlı yayında göbek attı! Gündemi salladı

Televizyon ekranlarında dün ilginç anlar yaşandı. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Banu Küçükpolat, Seda Sayan'ın sunduğu programa katıldı. Küçükpolat, orkestranın müziğe başlaması ile ayağa kalktı ve oynamaya başlattı. Efsane oryantal Nesrin Topkapı'yı aratmadı. Kırmızı elbisesi ve ışıltılı topuklu ayakkabıları ile beğenileri üzerine toplayan Dr. Küçükpolat'ın dansı sosyal medyayı salladı. Ancak renkli görüntüyle ilgili dün yeni bir gelişme yaşandı. Türk Tabipleri Birliği (TTB), Op. Dr. Küçükpolat hakkında inceleme çağrısı yaptı.

ÇATLASINLAR...

TTB tarafından Tabip Odası Başkanlığı'na gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı: Op. Dr. Banu Küçükpolat'ın tıbbi deontoloji ve hekimlik meslek etiği kuralları ışığında disiplin işlemleri yönünden değerlendirilmesini ve sonucundan tarafımıza ve ilgililerine bilgi verilmesini bekleriz". Ancak Küçükpolat, Instagram'dan "Migrenlerim oynadı, tansiyorum fırladı, düşmanlarım çatladı" şarkısıyla manidar bir cevap yolladı.

NE VAR BUNDA?

HOCAMIZA tam destek. TTB saçmalamış.

DOKTORUN eğlenmeye hakkı yok mu!

İŞLERİ zaten stresli bırakın oynasın.

NE var bunda... Bakın işinize...



TANGO yapsaydı soruşturma açmazdı.

"DOKTOR Oynayamaz" diye bir mevzuat mı var!

TBB, boş işlerle uğraşmasın.