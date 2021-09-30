Ensari V., WhatsApp ve İnstagram üzerinden kendisiyle müşteri gibi iletişim kuran polis ekiplerine, "Bunun üstüne yok zaten. Mal bizim diye söylemiyorum. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Elbette şu an aktif makinelerden geçmez. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın." derken bir başka konuşmada ise polis ekiplerinin, "Ankara'da bağlantın yok mu?" sorusuna, "Ankara'da ve Antalya'da bağlantılarım var. Senin gelmen lazım çünkü kendin görüp bakıp en az bin dolar alırsın, elinde mevcut olur daha iyi" cevabını verdi.