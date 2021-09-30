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    • 30.09.2021 11:53
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    Son dakika: Benjamin çetesine hapis şoku! Örgüt yöneticisi ve üyelerinden 14 kalpazan tutuklandı

    Son dakika haberi... Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda, ürettikleri sahte dövizi yüzde 40 komisyonla Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından satan çete çökertildi. Benjamin operasyonun arkasından ise şoke eden bir detay geldi. Çete yöneticisi Cemal Durdubaş'ın sahte içkiden öldüğü anlaşıldı. Operasyonda gözaltına alınan örgüt yöneticileri ile örgüt üyelerinden 14’ü tutuklandı.

    Benjamin çetesine hapis şoku!
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    Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin geçen Pazar sahte para şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda Instagram, Facebook gibi sosyal medya platformlarından ürettikleri sahte dövizleri yüzde 40 komisyon ile satan çeteyi yakın takibe aldı. Gerçekleştirilen fiziki ve teknik takip sonucunda, örgüt üyelerinin bastıkları sahte paraları Türkiye'nin hemen her ilinde ve yurt dışında piyasaya sürdükleri tespit edilirken, operasyonun detaylarına ulaşıldı.

    ÜRETTİKLERİ SAHTE DÖVİZLERE "BENJAMİN" TÜRK LİRASINA "HALI" DEMİŞLER
    Şüphelileri adım adım izleyen, görüştükleri kişileri, kaldıkları evleri, gittikleri kafeleri, iş yerlerini tespit eden polisin bir yıl süren çalışmasının ardından 20 ilde yapılan operasyonda Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V. ile birlikte örgüt yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 96 şüpheli yakalandı. Telefon dinlemesine takılmamak amacıyla WhatsApp, İnstagram, Facebook üzerinden haberleşen örgüt üyelerinin, ürettikleri sahte dolara Benjamin, Türk Lirasına ise halı, kumaş gibi isimler takarak şifreli konuştukları belirlendi.

    ÖRGÜT YÖNETİCİSİ SAHTE PARA İLE ALDIĞI SAHTE İÇKİDEN ÖLDÜ
    Sabah'ta yer alan habere göre, soruşturma dosyasından matbaadan aldığı sahte paraları satıcılara tedarik eden örgütün yöneticilerinden Cemal Durdubaş'ın operasyondan 4 gün önce bastıkları sahte para ile sahte içki aldığı ve zehirlendiği, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Örgüt yöneticisi Cemal Durdubaşın'ın ölümünden dolayı örgüt lideri Ensari V. İle örgütün tüm üyelerinin hastaneye giderek aileye taziye dileklerinde bulundukları öğrenildi.

        POLİSE PARA SAYMA MAKİNESİNDEN GEÇEN DOLAR VİDEOSU ATTI
        Azad kod adlı örgüt lideri Ensari V.'nin, kendileriyle iletişim kuran Mali Şube ekiplerine WhatsApp üzerinden ürettikleri dövizlerin para sayma makinesinden geçtiğine dair video atarak güven sağlamaya çalıştığı mesajlara yansıdı. Örgüt lideri Azad kod adlı Ensari V. ile müşteri gibi iletişim kuran polis ekipleri arasında ilginç diyaloglar yaşandı.

        Ensari V., WhatsApp ve İnstagram üzerinden kendisiyle müşteri gibi iletişim kuran polis ekiplerine, "Bunun üstüne yok zaten. Mal bizim diye söylemiyorum. Bu piyasada bulamayacağın bir ürün. Elbette şu an aktif makinelerden geçmez. Gelirsin bakarsın, ne kadar alacaksan sayıp alırsın." derken bir başka konuşmada ise polis ekiplerinin, "Ankara'da bağlantın yok mu?" sorusuna, "Ankara'da ve Antalya'da bağlantılarım var. Senin gelmen lazım çünkü kendin görüp bakıp en az bin dolar alırsın, elinde mevcut olur daha iyi" cevabını verdi.

        ÖRGÜTÜN YURT DIŞI AYAĞI DA ÇÖKERTİLDİ
        Operasyon kapsamında, örgüt üyelerinden Azerbaycan uyruklu Elmira A., üretilen sahte dövizleri yurt dışında piyasaya sürmek üzereyken para dolu çanta ile Sabiha Gökçen Havalimanında yakalanırken, örgütün yurt dışı ayağını Elmira A. ile birlikte Özbekistan vatandaşları Farrukh J. ile Mokhlaroyım G.'nin yürüttüğü belirlendi.

            SAHTE PARALARI ZİNCİR MARKET VE AVM'LERDE PİYASAYA SÜRDÜLER
            Sahte Türk Liralarını; benzinlik, zincir market, sosyal medya platformlarının market bölümlerinden ikinci el elektronik eşya alarak piyasaya sürdüğü tespit edilen örgüt üyelerinin, sahte dövizleri ise alışveriş merkezlerinde dövizle alışveriş kabul eden giyim mağazalarında piyasaya sürdüğü, müşterilere sahte para teslimini ise vatandaşların yoğun olduğu AVM, kafe, meydan gibi yerlerde yaptıkları öğrenildi.

            5 MİLYONUN ÜZERİNDE SAHTE PARA PİYASADA
            Operasyon sonucunda örgüt üyelerinin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon Türk Lirası değerinde sahte para ele geçirilirken, örgütün bugüne kadar 5 milyonun üzerinde sahte parayı Türkiye'de piyasaya sürdükleri tespit edildi.


            14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
            Gözaltına alınan örgüt yöneticileri ile örgüt üyeleri polisteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Örgüt lideri Ensari V.'nin de aralarında bulunduğu zanlılardan 14'ü tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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