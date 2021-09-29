İstanbul'da trafik çilesi! Yoğunluk %72'ye dayandı, toplu taşıma araçları kalabalık...



TEM kara yolu Kağıthane mevkisinde başlayan yoğunluk da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü boyunca devam ediyor. Beyoğlu sahil şeridindeki trafik yoğunluğu ise Beşiktaş çıkışına kadar etkili oluyor.

Şirinevler ve Merter bölgelerinde Avcılar yönüne doğru trafik yoğunluğu devam ediyor. TEM ve D-100 kara yolunda özellikle katılım noktalarında kalabalık daha fazla olurken, zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.

D-100 kara yolu Haramidere mevkisinden Avcılar istikametine gidişte ve yan yolda yoğunluk yaşanıyor. Büyükçekmece yönünde de trafik yoğunluğu gözleniyor.