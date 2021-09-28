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    • Yaşam
    • 28.09.2021 19:21
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    • 28.09.2021 19:22
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    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan hamilelere aşı çağrısı: Virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor

    Son dakika haberleri...  Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dönemde gebelerin koronavirüse yakalanma oranının artmasının endişe verdiğini belirtti. Bakan Yanık hem kendi sağlıkları hem de çocuklarının sağlığını korumak için hamileleri aşı yaptırmaya çağırdı.

    Hamilelere ’aşı’ çağrısı!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dönemde gebelerin Kovid-19'a yakalanma oranının arttığını belirterek aşı çağrısında bulundu.

    Yanık, yazılı açıklamasında, her annenin, anne adayının ve yavrularının sağlığının kendileri için çok değerli olduğunu, salgın süresince aldıkları tedbirlerde hamileleri korumak için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.

    "ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR"
    Zor bir sürecin hep birlikte aşıldığını, bu mücadelede hiçbir tedbirin yok sayılamayacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

    "Salgınla mücadelede vakit kaybının sonuçları ağır, telafisi zor. Aşılanma, Sağlık Bakanımızın da altını çizdiği gibi özellikle hastalığın hafif atlatılması için en önemli kozumuz. Son dönemde gebelerin virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor. Hem kendi sağlığını hem de yavrusunun sağlığını korumak için hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum."
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    Haberler Yaşam Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan hamilelere aşı çağrısı: Virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor
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