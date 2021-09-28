Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan hamilelere aşı çağrısı: Virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, son dönemde gebelerin Kovid-19'a yakalanma oranının arttığını belirterek aşı çağrısında bulundu.

Yanık, yazılı açıklamasında, her annenin, anne adayının ve yavrularının sağlığının kendileri için çok değerli olduğunu, salgın süresince aldıkları tedbirlerde hamileleri korumak için azami çaba sarf ettiklerini belirtti.

"ARTIŞ ENDİŞE VERİYOR"

Zor bir sürecin hep birlikte aşıldığını, bu mücadelede hiçbir tedbirin yok sayılamayacağını aktaran Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"Salgınla mücadelede vakit kaybının sonuçları ağır, telafisi zor. Aşılanma, Sağlık Bakanımızın da altını çizdiği gibi özellikle hastalığın hafif atlatılması için en önemli kozumuz. Son dönemde gebelerin virüse yakalanma oranının artması endişe veriyor. Hem kendi sağlığını hem de yavrusunun sağlığını korumak için hamile kardeşlerimizi aşı yaptırmaya davet ediyorum."