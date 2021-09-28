Doktor Kaan Erol'u 75 bıçak darbesiyle öldüren Doktor Yavuz Sümter'e müebbet hapis!



Yavuz Sümter

İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına sanık Yavuz Sümter, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Müştekiler Nilay Erol, Metin Erol ile Sağlık Bakanlığı avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısının bir önceki celse açıkladığı esasa ilişkin mütalaasını tekrar ettiğini bildirmesinin ardından taraflara diyecekleri soruldu.

Sanık Sümter, yargılama sürecinde dinlenen tanıkların yalan beyanlarda bulunduklarını öne sürerek, "Bana yapılan hakaret, küfür ve tehditlerin üstünü örtmeye çalışıyorlar. Türkiye'deki hiçbir cinayet, benim davam kadar yüksek tahrik altında işlenmemiştir. İki kez istifa dilekçesi verdim.. Hüngür hüngür ağlayarak başhekime istifa dilekçesi sundum. Hem kabul etmediler hem de durumumu düzeltmek için hiçbir şey yapmadılar. İlk dilekçemi kabul etselerdi bunlar yaşanmazdı." diye konuştu.