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    • Yaşam
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    • 25.09.2021 01:52
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    Kurşun yağmuru: Babam sizin yüzünüzden öldü

    Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde ‘Babam sizin yüzünüzden’ öldü diyerek silahını çıkartan şahıs, fırın sahibine kurşun yağdırdı. Yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Şüpheli B.P.’yi arama çalışmaları devam ederken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    İHA
    Kurşun yağmuru: Babam sizin yüzünüzden öldü

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 'Babam sizin yüzünüzden' öldü diyerek silahını çıkartan şahıs, fırın sahibine kurşun yağdırdı.

    Olay, Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesi Güneşli Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.P. isimli şahsın babası, bir süre önce ekmek almak için gittiği fırında çalışan 17 yaşlarında bir çalışanla tartışma yaşadı.

    Tartışma esnasında yere düşen baba yaralanarak kaldırıldığı hastanede 10 gün sonra hayatını kaybetti.

    Hayatını kaybeden kişinin oğlu ise, tartışmanın yaşandığı fırın sahibi Y.D. ile bir araya gelerek konuşmak istediği esnada Güneşli Sokak üzerinde fırın sahibinin aracının içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tekrardan tartışma yaşandı.

        'BABAM SİZİN YÜZÜNÜZDEN ÖLDÜ'
        Şüpheli B.P. yanında bulundurduğu silah ile 'Babam sizin yüzünüzden öldü' diyerek fırın sahibi Y.D.'ye kurşun yağdırdı.

        Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerce ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Y.D., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Olayın ardından kaçan şüpheli B.P.'yi arama çalışmaları devam ederken, konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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