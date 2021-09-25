Yasin Hacıoğlu kimdir?

2011 yılında üst yönetim kuruluna kabul görmüştür. Şirketinin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika madencilik ödülünü kazanmasında ve Kenya Busia bölgesinde De Beers Mining ile olan ihale yarışında müthiş bir farkındalık göstererek maden ihalesinin T.C. Hazine Bakanlığı'na kazandırılmasında büyük katkı sağlamış ve 2.750,000,000 TL'lik maden yatırımı ile şirketinin Afrika'da 12.büyük madencilik şirketi olmasında önemli rol oynamıştır.

Mevcut olarak CNN ve Bloomberg ekonomi programlarında yaptığı isabetli yorumlar ile dikkat çekmektedir.

Özel Hayatı;

2014 senesinde, Top model Erin Hearthon ile Londra'da 6 aylık bir beraberlik yaşadıktan sonra üniversite hayatının bitmesinden dolayı Türkiye'ye dönen Yasin Hacıoğlu,

Bir dönem özel uçakları ve magazin haberleri ile gündeme gelmişti. Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Hacıoğlu Madenciliğin veliahdı Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti.