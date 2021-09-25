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    • Yaşam
    • 25.09.2021 11:55
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    • 25.09.2021 11:55
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    Yasin Hacıoğlu kimdir?

    Hacıoğlu ailesinin en büyüğü Joseph ve Bahrija Hadzic’in 1.çocuğu olan Yasin Hacıoğlu’nun Asıl ismi Nicola Hadzic’dir. 2002 senesinde Türkiye’ye gelerek Türk pasaportuna sahip olduktan sonra ismi Yasin Hacıoğlu olmuştur. Hacıoğlu 13.07.1988 yılında Belgrad’da doğmuştur. Lise öğreniminin son 2 senesini Robert Collage’de tamamladıktan sonra, Cambridge Universitesinde Ekonomi bölümünden mezun olup, Westminster Üniversitesinde yüksek lisans yapmıştır. Daha sonra Hrd Antwerp Diamond of greyder uzmanlığını almıştır.

    Yasin Hacıoğlu kimdir?

    2011 yılında üst yönetim kuruluna kabul görmüştür. Şirketinin 2018/2019 World Economic Forum Uluslararası Afrika madencilik ödülünü kazanmasında ve Kenya Busia bölgesinde De Beers Mining ile olan ihale yarışında müthiş bir farkındalık göstererek maden ihalesinin T.C. Hazine Bakanlığı'na kazandırılmasında büyük katkı sağlamış ve 2.750,000,000 TL'lik maden yatırımı ile şirketinin Afrika'da 12.büyük madencilik şirketi olmasında önemli rol oynamıştır.

    Mevcut olarak CNN ve Bloomberg ekonomi programlarında yaptığı isabetli yorumlar ile dikkat çekmektedir.

    Özel Hayatı;

    2014 senesinde, Top model Erin Hearthon ile Londra'da 6 aylık bir beraberlik yaşadıktan sonra üniversite hayatının bitmesinden dolayı Türkiye'ye dönen Yasin Hacıoğlu,

    Bir dönem özel uçakları ve magazin haberleri ile gündeme gelmişti. Aleyna Tilki'nin, 30 Nisan'da İstanbul'dan Çeşme'ye giderken bindiği, Twitter'da videosunu paylaştığı özel uçağın Hacıoğlu Madenciliğin veliahdı Yasin Hacıoğlu'na ait olduğu ortaya çıkmış ve gündemi bir hayli meşgul etmişti.

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