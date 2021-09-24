İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz! Köpeği yanından ayrılmadı



'KÖPEĞİ YANINDAN AYRILMADI'

Öte yandan, olay anında bir adrese paket servis götüren kurye Cemal Keskin o anları şöyle anlattı:

"Ben kuryeyim, yoldan geçerken karşıma çıktı, o şekilde gördüm. Pakete gidiyordum, silah sesi duydum. Bir iki el sıktıktan sonra beyaz bir arabayla kaçtı.