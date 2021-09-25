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    • Güncel
    • 25.09.2021 07:21
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    • 25.09.2021 07:21
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    HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için turuncu kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 2 il için turuncu kodlu uyarıda bulundu. Yapılan son değerlendirmelere göre, yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte il il 25 Eylül hava durumu raporu.

    takvim.com.tr
    Meteorolojiden 2 il için turuncu kodlu uyarı!

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bolu, Karabük, Kastamonu, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI
    Ülkemiz genelinde 2 ila 5 derece artacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR
    İç ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
    Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

    ZİRAİ DON TEHLİKESİNE DİKKAT
    26.09.2021 Pazar sabah saatlerine kadar tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz iç kesimleri, iç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif zirai don hadisesi beklendiğinden başta üreticilerimiz olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?
    MARMARA
    Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?
    Parçalı bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 26°C
    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 23°C
    Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

    EGE
    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 22°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 30°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 29°C
    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 31°C
    Az bulutlu ve açık

        AKDENİZ
        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ANTALYA °C, 31°C
        Az bulutlu ve açık

        HATAY °C, 29°C
        Az bulutlu ve açık

        ISPARTA °C, 26°C
        Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU
        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 23°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANKIRI °C, 22°C
        Parçalı ve az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 22°C
        Az bulutlu

        KONYA °C, 22°C
        Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Bolu, Kastamonu ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 18°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

        DÜZCE °C, 22°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

        SİNOP °C, 21°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 21°C
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ
        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 24°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        SAMSUN °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        TOKAT °C, 22°C
        Parçalı ve çok bulutlu

        TRABZON °C, 23°C
        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU
        Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ERZURUM °C, 15°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

        KARS °C, 16°C
        Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

        MALATYA °C, 22°C
        Az bulutlu

        VAN °C, 18°C
        Parçalı ve çok bulutlu

            GÜNEYDOĞU ANADOLU
            Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

            DİYARBAKIR °C, 25°C
            Az bulutlu ve açık

            GAZİANTEP °C, 26°C
            Az bulutlu ve açık

            SİİRT °C, 24°C
            Az bulutlu ve açık

            ŞANLIURFA °C, 28°C
            Az bulutlu ve açık

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            Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteorolojiden 2 il için turuncu kodlu uyarı!
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