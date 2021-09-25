ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

TOKAT °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 16°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

MALATYA °C, 22°C

Az bulutlu

VAN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu