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    • Yaşam
    • 23.09.2021 20:11
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    • 23.09.2021 20:11
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    Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'dan gençlere altın niteliğinde tavsiyeler

    Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'da düzenlenen Zirve 23'te önemli açıklamalarda bulundu. Gençlere altın değerinde tavsiyeler veren Sancar, "Yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" ifadelerini kullandı.

    Sancar’dan gençlere altın niteliğinde tavsiyeler

    ABD'de yaşayan Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, İstanbul'a geldi.

    Sancar, Zirve 23'e katıldı, katılımcıların sorularını yanıtladı.



    Sancar, "Gerçekten bu gibi etkinlikler önemli. Umarım Türkiye'ye ve Türkiye'nin her yerine bizden çağrıda bulunursunuz. Ve ülkemizin tanınmasında faydalı olursunuz. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum" dedi.



    "YURT DIŞI FIRSATINI OLURSA ÇIKIN AMA ÜLKENİZE GERİ DÖNÜN"
    "Çok çalışmalısınız"     diyen Sancar, "Zorluklarla karşılaştığınızda, işler iyi gitmediğinde inatçı olmalısınız. Yurt sevgisi çok önemli. Yurt dışına gidin ama gittikten sonra geri dönün. Benim yaptığımı yapmayın. Yurt dışında farklı dünya görüşü olan insanları görmek önemli. Onlardan öğrenecek şeyler var fakat bizim bu memlekete borcumuz var. O bakımdan yurt dışı fırsatınız olursa çıkın ama Türkiye'nin size ihtiyacı var mutlaka geri dönün" şeklinde konuştu.

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