80 yaşındaki eşini 38 yerinden bıçaklayan kadın hakim karşısında! Savunma yapamadı...

Ankara Mamak'ta ocak ayında meydana gelen olayda Mevlüde Akgün, gece gürültü yapıp kendisini uyutmadığını iddia ettiği eşi Ahmet Akgün'ü çıkan tartışmada elinden bıçağı alıp, 38 yerinden bıçaklayarak öldürmüştü.

Mevlüde Akgün, daha sonra kızını telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söyleyip, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Mevlüde Akgün, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

SAVUNMA YAPAMADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık ve avukatı hazır bulundu. 'Eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Akgün, sağlık sorunları nedeniyle duruşmada savunma yapamadı, mahkeme başkanının sorularını da cevaplayamadı.

"SÜREKLİ ANNEME PSİKOLOJİK VE FİZİKSEL ŞİDDET UYGULUYORDU"

Sanık Mevlüde Akgün'ün çocukları Abdulkadir Akgün, Mahmut Akgün ile Şengül Yılmaz, annelerinden şikayetçi olmadıklarını ifade etti. Şengül Yılmaz, annesi ile birlikte yaşayan kardeşi Nurgül'ün psikolojik sorunları nedeniyle kendilerini eve almadığını ve çok sık görüşmediklerini belirtti. Şengül Yılmaz, "Babam Ahmet Akgün sürekli anneme psikolojik ve fiziksel şiddet uyguluyordu. Biz eve gittiğimizde ise Nurgül bizi eve kabul etmiyordu. Nurgül babamın da eve gelmesini istemiyordu. Olay günü annemi aradığımda annem 'cinayet oldu, babanı öldürdüm, gel' dedi. Ağabeyim Abdulkadir'le eve gittik. Annem kapıyı açtı; 'biz bittik, ocağımı batırdın' diye dövünmeye başladı. Nurgül ise salonda bağırıyordu. 'Öldürdük' diye bir şeyler dedi; ama tam anlayamadım" diye konuştu.

PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINACAK

Sanık avukatı, müvekkilinin yaşı ve sağlık durumu nedeniyle psikolojik tedavi görmesi gerektiğini belirterek adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti. Mahkeme, sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek, sanığın birlikte yaşadığı zihinsel engelli kızı Nurgül Akgün'ün ifadesinin psikolog eşliğinde alınmasına hükmederek duruşmayı erteledi.