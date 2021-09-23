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    • Yaşam
    • 23.09.2021 21:08
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    • 23.09.2021 21:15
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    Ankara'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastasından acı haber: Bedeni çürümeye başlamış

    Ankara'nın Çankaya ilçesinde 21 gündür kayıp olan 76 yaşındaki alzheimer hastası Ali Ahmet Karabayram'dan acı haber geldi. Karabayram'ın boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Talihsiz adamın çürümeye başlayan cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

    21 gündür kayıptı! Bedeni çürümeye başlamış...

    Ankara'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastası Ali Ahmet Karabayram'ın (76), boş arazide cansız bedenine ulaşıldı.

    Akşak saatlerinde Çankaya ilçesi Yaşamkent Mahallesi'ndeki boş arazide bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.



    Bölgeye gelen polis ve sağlık ekipleri, kişinin hayatını kaybettiğini ve bedeninin çürümeye başladığını belirledi.




    Polis tarafından yapılan araştırmada ölen kişinin, olay yeri yakınlarında bulunan ODTÜ Blokları'nda oturan Ali Ahmet Karabayram'a ait olduğu tespit edildi.




        Alzheimer hastası olan Karabayram'ın 2 Eylül'de evinden ayrıldığı ve geri dönmemesi üzerine ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunduğu anlaşıldı.



        Karabayram'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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        Haberler Yaşam Ankara'da 21 gündür kayıp olan alzheimer hastasından acı haber: Bedeni çürümeye başlamış
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