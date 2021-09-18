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    İzmir’den Berlin’e uzanan film gibi hayat! Vedat Alexander'ın 33 yıllık hasreti Müge Anlı'da son buldu

    1988 yılında kız kardeşiyle Alman bir aileye verilen Vedat Alexander, 33 yıl sonra annebabası ve kardeşleriyle bir araya geldi. Anne Fatma Korhan: Eski eşimin şu anda 11 çocuğu var. Ama iki çocuğuna bakamadı.

    33 yıllık hasret böyle son buldu

    İzmir'de ablası Hülya ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Yaman Alexander (35), 'Müge Anlı İle Tatlı Sert'te mutlu sona ulaştı. Vedat'ın Ankara'da oturan babası Adil Yaman'ın 11, İzmir'de evli olan anne Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı.

    Dünkü buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Vedat ilk olarak Müge Anlı'nın kucağında programa gelen en küçük kardeşi 4 aylık Meryem ile tanıştı.

    Daha sonra stüdyoya gelerek 33 yıl sonra oğlu Vedat'a sarılan Adil Yaman, 'Sana babalık yapamadım' diye ağladı. Vedat ise "Baba sana çok ihtiyacım vardı" diyerek hasretini anlattı.

    Anne Fatma Korhan ise, "Ben yıllardır bu günü bekliyordum. Çaresizdim" diyerek suçu eski eşinin üzerine attı.

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    Haberler Yaşam İzmir’den Berlin’e uzanan film gibi hayat! Vedat Alexander'ın 33 yıllık hasreti Müge Anlı'da son buldu
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