İzmir’den Berlin’e uzanan film gibi hayat! Vedat Alexander'ın 33 yıllık hasreti Müge Anlı'da son buldu

İzmir'de ablası Hülya ile birlikte cami avlusuna bırakılan Vedat Yaman Alexander (35), 'Müge Anlı İle Tatlı Sert'te mutlu sona ulaştı. Vedat'ın Ankara'da oturan babası Adil Yaman'ın 11, İzmir'de evli olan anne Fatma Korhan'ın ise 8 çocuğu olduğu anlaşıldı.

Dünkü buluşmada, duygusal anlar yaşandı. Vedat ilk olarak Müge Anlı'nın kucağında programa gelen en küçük kardeşi 4 aylık Meryem ile tanıştı.

Daha sonra stüdyoya gelerek 33 yıl sonra oğlu Vedat'a sarılan Adil Yaman, 'Sana babalık yapamadım' diye ağladı. Vedat ise "Baba sana çok ihtiyacım vardı" diyerek hasretini anlattı.

Anne Fatma Korhan ise, "Ben yıllardır bu günü bekliyordum. Çaresizdim" diyerek suçu eski eşinin üzerine attı.