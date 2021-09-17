Müge Anlı'da anne babasını ararken tam 19 kardeşi olduğunu öğrendi

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İzmir'de 1988 yılında ablası ile birlikte cami avlusuna bırakılan ve Alman aileye verilen Vedat Yaman Alexander'ın (35), 33 yıllık aile hasretinden dram çıktı. Türkiye'ye gelip anne babasını arayan Vedat Yaman, ATV'de yayınlanan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert'e katıldı. Programı Ankara'dan telefonla arayan Adil Yaman, Vedat'ın babasının kendisi olduğunu anlattı.

Mardin'de imam nikahı ile teyzesinin kızı Fatma ile evlendiğini ve İzmir'e çalışmaya geldiğini belirten Yaman, "Eşim kızım ve oğlumu bana bırakıp gitti. O dönemde maddi durumum iyi değildi. Çocuklarıma bakamadım. Çocuklarımı simit ve bisküvi ile besledim. Camiye bırakmaktan başka çarem kalmadı" dedi. Evlendiğini ve Ankara'da yaşadığını belirten Yaman, 6'sı erkek 11 çocuğunun olduğunu söyledi.

İzmir'de yaşayan ve başka biriyle evli olan anne Fatma da 8 evladı olduğunu bildirdi. Bir anda 19 kardeşi ortaya çıkan Vedat Yaman Alexander, ne diyeceğini bilemedi.