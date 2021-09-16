Müge Anlı, Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! "Annem bizi camiye bıraktı Allah'a emanet etti" demişti...
Müge Anlı Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı! "Annem bizi camiye bıraktı Allah'a emanet etti" demişti... 33 yıllık hasret Atv canlı yayınında son buldu. İzmir'in Konak ilçesinde Mersinli Camii önünde terk edilen Vedat Alexander'ın babası ve annesini bulan Müge Anlı'nın bugün yayınlanan programında fimlleri aratmayan anlar yaşandı.
16.09.2021 11:05
- Son Güncelleme: 16.09.2021 11:33
"ANNEM BİZİ CAMİYE BIRAKTI ALLAH'A EMANET ETTİ" DEMİŞTİ...
Müge Anlı Vedat Alexander'ın ailesini buldu, gerçekler canlı yayında ortaya çıktı!
Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor.
Alman vatandaşı olan Vedat Alexander annesini aramak için Müge Anlı'ya başvurdu. Türk bir annesi olan Vedat'ın Türkiye'li bir kız arkadaşı olduktan sonra annesini aramak için Türkiye'ye gelmiş.