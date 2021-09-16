Son dakika: İstanbul'da olaylı gece! Polisten kaçtı, mahsur kalınca aynı polisten yardım istedi

Hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katına yapılan baskında berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı, polis ekiplerinden kaçmak için evinin çatısından yan binanın çatısına geçmeye çalıştı.