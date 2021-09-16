Son dakika: İstanbul'da olaylı gece! Polisten kaçtı, mahsur kalınca aynı polisten yardım istedi

Son dakika haberi... İstanbul'da Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Zeytinburnu'ndaki bir adrese yapılan baskında polisten kaçarak binanın çatısında mahsur kalan şüpheli şahıs itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak polise teslim edildi.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler tarafından gece saatlerinde aranan şahıslara yönelik çok sayıda adrese operasyon düzenlendi.
Hakkında kesinleşmiş hapis kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi 53.Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın en üst katına yapılan baskında berber olduğu öğrenilen Sami Kavaklı, polis ekiplerinden kaçmak için evinin çatısından yan binanın çatısına geçmeye çalıştı.