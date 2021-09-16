Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 17.09.2021 00:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.09.2021 00:53
    ABONE OL

    Son dakika: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selzedeler için 3 aylık fatura ertelemesi!

    Son dakika haberleri... Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selzedelerin Ağustos, Eylül, Ekim ayı elektrik faturalarını 3 ay erteleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

    Sel bölgesi için flaş karar!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

    Kararda "Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesi hakkında kararın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbilere yapılacak yardımlara dair kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP değişmez!
    Haberler Yaşam Son dakika: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selzedeler için 3 aylık fatura ertelemesi!
        SON DAKİKA