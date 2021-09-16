Son dakika: Kastamonu, Sinop ve Bartın'da selzedeler için 3 aylık fatura ertelemesi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinde zarar gören vatandaşların elektrik faturaları 3 ay ertelendi.

Kararda "Sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatların ertelenmesi hakkında kararın yürürlüğe konulmasına, 7269 sayılı umumi hayata müessir afetler dolayısıyla alınacak tedbilere yapılacak yardımlara dair kanunun ek 13'üncü maddesi gereğince karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.