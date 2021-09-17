1 milyarlık Turcoin vurgununda dudak uçuklatan servet! "2 milyon 972 bin 327 Bitcoin'im var"

Kocaeli'de dijital yerli para üreterek kar payı vaadiyle vatandaşların 1 milyar lirasını dolandırdıkları iddia edilen Turcoin'in kurucusu Sadun Kaya, "2 milyon 972 bin 327 adet Bitcoin'im vardır. Ben sistemde var olan mağdurların zararlarını gidermek istiyorum ancak bunu yapmam için tahliye edilmem ve tesisin tarafıma teslim edilmesi gerekmektedir" dedi. Mahkeme heyeti, Sadun Kaya'nın tutukluluk halinin devamına, diğer sanık Muhammed Satıroğlu'nun 500 bin TL kefaletle tahliye edilmesine karar verdi.



Olay, 2018 yılının haziran ayında Kocaeli'de meydana geldi. İddiaya göre, dijital yerli para 'Turcoin'i üretme vaadi ile vatandaşlardan yaklaşık 1 milyar TL toplayan Sadun Kaya ve Muhammed Satıroğlu, şikayet üzerine Kocaeli Emniyet Müdürlüğü polisi tarafından gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 37 sanık hakkında 'suç işleme amacıyla örgüt kurma, tacir veya şirket yöneticileriyle kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı' suçlarından dava açıldı.