Saadet zincirinin son halkası: Turcoin! Kenan Şeranoğlu bıraktı, Sadun Kaya türedi

Kenan Şeranoğlu'nun 1997'de 30 bin kişiyi dolandırmasıyla sonuçlanan İzmir merkezli Titan saadet zincirinin bir benzeri bu kez Kocaeli'de ortaya çıktı. Kendisini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıtan Sadun Kaya, 6 ayda 12 bin kişiyi 200 milyon lira çarptı. MASAK, paraların sekreter ve şoförler üzerinden kaçırıldığını ortaya çıkardı.