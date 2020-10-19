Saadet zincirinin son halkası: Turcoin! Kenan Şeranoğlu bıraktı, Sadun Kaya türedi
Son yıllarda saadet zinciri yöntemler ardı ardına yeni kurbanlar buluyor. 1997 yılında Titan zinciri kuran Kenan Şeranoğlu'nun izinden giden bir başka vurguncu da Sadun Kaya oldu. Turcoin ismiyle kripto para zinciri kuracağını iddia eden Kaya, şaşalı şovlar ile on binlerce insandan 200 milyon lira topladı.
Kenan Şeranoğlu'nun 1997'de 30 bin kişiyi dolandırmasıyla sonuçlanan İzmir merkezli Titan saadet zincirinin bir benzeri bu kez Kocaeli'de ortaya çıktı. Kendisini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıtan Sadun Kaya, 6 ayda 12 bin kişiyi 200 milyon lira çarptı. MASAK, paraların sekreter ve şoförler üzerinden kaçırıldığını ortaya çıkardı.
Türkiye kamuoyu, tüm dünyada dolandırıcılık yöntemi olarak kullanılan saadet zincirlerini ilk olarak Kenan Şeranoğlu ile tanıdı. İzmir'de 1997'de kurduğu Titan saadet zinciriyle bir yıl içinde 30 bin kişinin parasını topladı. Şeranoğlu diğer tüm örneklerde olduğu gibi, kendisine yatırılan paralara yüzde 50-60 kâr vaadi sundu. Lüks otomobiller, evler, yatlar satın aldı.
BITCOIN YERİNE TURCOIN
Kripto para birimi Bitcoin'den kazanılan sözde milyonlar dilden dile dolanırken, Kocaeli'de ortaya çıkan Sadun Kaya (52) ile yazılımcı Muhammet Satıroğlu kendilerini dünya genelinde 25 milyon müşterisi olan 5 milyar dolar cirolu şirketlerin sahibi olarak tanıttı. Vaatleri Türkiye'nin ilk kripto para birimi Turcoin'i oluşturmaktı.