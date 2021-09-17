Korkunç ölüm! Midesindeki uyuşturucu patladı bir anda yere yığıldı

MİDESİNDEN 400 GRAM KOKAİN ÇIKTI

Uyuşturucu kuryesi Zambrano Xavier Fernando Loor'un iki kez yere düştüğü ve kanlar içinde kaldığı o anlar terminaldeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Loor'un ilk yere düşmesinde ağzından kan geldiği ve bir müddet sonra ayağa kalkarak tekrar yürümeye devam ettiği görülüyor. Bir müddet terminalde yürüyen kuryenin ikinci kez düştüğü anlarda ise önce ayakta durmakta güçlük çektiği ve ardından da yere düştüğü görülüyor.