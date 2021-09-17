Konya'da oluşan dev yarıkların nedeni belli oldu! AFAD'dan flaş açıklama

Konya Ovası'nda yer altı sularının çekilip, toprağın çökmesiyle meydana gelen ve sayıları 600'ü geçen obrukların ardından bölgede yüzey yarıkları oluşmaya başladı. Emirgazi ilçesi Işıklar Mahallesi yaylasında, çarşamba akşamı yağmur sonrası yüzeyde yarıklar oluştu.
Bunun üzerine AFAD, bölgede insansız hava aracı ile incelemede bulundu.
İnceleme sonucu kırık ve yarıkların, son yıllarda yer altı su seviyesinin hızla azalmasından kaynaklandığı belirlendi.
AFAD tarafından inceleme sonucu yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: