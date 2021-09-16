Müge Anlı'da gündemi sarsmıştı! Şiar Kılıç davasının 'adli tıp raporunda' tüyler ürperten detay: Ceset kömürleştiği için...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemini sarsan Şiar Kılıç olayında çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasında 3'üncü celse görüldü. Mahkemenin, istismar iddialarıyla ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndan istenen bilgilerde Şiar'ın tamamen yanmasından dolayı kesin bir sonuç çıkmadığı raporlandı. Duruşma ise eksik hususların tamamlanması için 16 Kasım tarihine ertelendi.
BABA SAMET KILIÇ, MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu. Anne Gülüzar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.
Yapılan incelemede Şiyar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
SANIKLARIN BİRDEN FAZLA SUÇTAN CEZALANDIRILMALARI İSTENİYOR
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, anne Gülüzar A. hakkında 'olası kastla yangın kullanarak altsoy olan çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1 yıl ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenirken diğer sanıklar Yasin K. ve Emine K. hakkında 'olası kastla yangın kullanarak çocuğu öldürmek' suçundan müebbet, 'yardım veya bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeme' suçundan 1'er yıl ve 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. 9 yaşındaki çocuğu öldürdüğü iddia edilen tutuklu Hami K. hakkında ise 'canavarca hisle eziyet çektirerek, yangın kullanarak çocuğu kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'çocuğa eziyet etme' suçundan 3 yıldan 8 yıla kadar, 'beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı silahla kasten yaralama' suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğa karşı basit yaralama' suçundan 6 aydan 1 yıl 6 aya kadar, 'çocuğa nitelikli cinsel istismara teşebbüs' suçundan 4 yıl 6 aydan 13 yıl 6 aya kadar hapis cezası isteniyor.