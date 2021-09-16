Antalya'da silahlı zorbanın pişkinliği şaşkına çevirdi: Silah sıkıntı değil baba, canımı sıkanları vuracağım

"SİLAH SIKINTI DEĞİL BABA, CANIMI SIKANLARI VURACAĞIM"

Hüseyin Z. polis aracına götürüldüğü esnada gazetecilerin "Silahı internetten mi aldın?" sorusuna, "Silah sıkıntı değil baba. Silah temin ederiz, madem çekiyorsun, canımı sıkanları vuracağım. Başta babam, gerisi kim gelirse. Bir daha alırım silahı baba. Sıkıntı değil kardeş" diye cevap verirken, daha sonra polis ekiplerine 'Hadi gidelim' diyerek ekip aracına yöneldi.