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    • Yaşam
    • 16.09.2021 19:36
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    • 16.09.2021 19:36
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Kuvvetli sağanak, sel ve su baskını... | İSTANBUL, ANKARA İZMİR HAVA DURUMU

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre çok sayıda ilde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Vatandaşlardan sel, su baskını gibi doğal afetlere yönelik dikkatli olmaları istendi. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte yurt genelinde hava durumuna ilişkin merak edilen tüm detaylar...

    O illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli geliyor...

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada yurdun çok sayıda bölgesine yönelik kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

    AKŞAM BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
    Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.



    SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK
    Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün etkisini arttırması beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklindeki yağışların; Kırşehir, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kırıkkale, Karaman, Kayseri'nin batı kesimleri (Perşembe günü il geneli) ve Ankara'nın güney çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



    SEL VE SU BASKINI TEHLİKESİ
    Aralıklarla etkili olması beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    YURT GENELİNDE 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

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    Haberler Yaşam Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Kuvvetli sağanak, sel ve su baskını... | İSTANBUL, ANKARA İZMİR HAVA DURUMU
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