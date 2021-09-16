Meteoroloji Genel Müdürlüğü uyardı: Kuvvetli sağanak, sel ve su baskını... | İSTANBUL, ANKARA İZMİR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamada yurdun çok sayıda bölgesine yönelik kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulunuldu.

AKŞAM BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Doğu Karadeniz'de bugün beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Rize'nin doğusu ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (51-75 Kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yerel kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. Kuvvetli yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.