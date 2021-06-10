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    • 10.06.2021 18:36
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    Müge Anlı'da ortaya çıkmıştı! davasında kız kardeşten şoke eden itiraflar! Annesinin sevgilisi...

    Son dakika haberleri... programı 9 yaşında 'ın öz annesi ve annesinin sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı. Şiar Kılıç davasında çarpıcı gelişmeler yaşandı. Duruşmada tanık olarak dinlenen Şiar Kılıç’ın kız kardeşi, annesinin sevgilisi .’nın ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını ve diğer sanıkların da bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti. İşte Türkiye'nin günlerce konuştuğu o olaya ilişkin çarpıcı detaylar...

    İHA
    Şiar Kılıç davasında kız kardeşte itiraflar!

    Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 yaşında Şiar Kılıç'ın öz annesi ve annesinin sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı.

    Türkiye'nin günlerce konuştuğu olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.

    Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasına devam edildi.

    BABASI MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
    İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.

    ANNESİ KAN DONDURAN OLAYI İTİRAF ETMİŞTİ
    Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu.

        Anne Gülüzar A., "Sevgilim Hami K., oğlumu yangından önce öldüresiye dövdü, yerden kalkamadı. Öldü sandım. Hami K., 3 çocuğumu da demir çubuklarla taciz ediyordu" dedi. İtirafı ihbar kabul eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince canlı yayında gözaltına alınan anne Gülizar A. ve sevgilisi Hami K., Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

        Yapılan incelemede Şiar'ın öldürülmesi olayından bilgisi oldukları belirlenen Hami K.'nin annesi Emine K. ve kardeşi Yasin K. de gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan anne Gülüzar A., sevgilisi Hami K., Emine K. ve Yasin K., polis koruması eşliğinde adliyeye sevk edildi. Adliyede hakim karşısına çıkan 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 9 yaşındaki Şiar'ın öldürülmesine ilişkin davanın ikinci celsesi Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

        MAHKEMEDE ÇARPICI DETAYLAR
        Tutuklu sanıklar Gülizar A. ile sevgilisi Hami ve kardeşi Yasin K. ile anneleri Emine K. Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminde (SEGBİS) yaşanan arıza sebebi ile salona bağlanamadı. Haklarında ağırlaştırılmış müebbet ve müebbet hapis cezası istemiyle açılan duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

        KARDEŞİ ŞİDDETİ ORTAYA KOYDU
        Davada hazır bulunan ve tanık olarak dinlenen Şiar Kılıç'ın kız kardeşi, Hami K.'nın ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını ve diğer sanıkların bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.

        KORKTUĞU İÇİN ÖNCEDEN ANLATAMAMIŞ
        Hayatını kaybeden Şiar Kılıç'a, Hami K.'nın çivili sopa ile vurduğunu aktaran çocuk tanık, daha öncesinde korktuğu için şiddet olaylarından bahsetmediğini belirtti.

            Tanığın ifadeleri doğrultusunda çocuğun işkence sonucu öldüğünü savunan avukatlar, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, müdafi avukatları ise tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmediklerini belirtti. Dosyadaki eksikliklerin giderilmesinin istenildiği duruşmada, iddia makamı eksik hususların giderilmesi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde görüş bildirdi.



            Mahkeme heyeti, Adli Tıp Kurumu'na yazılan müzekkere ve dosyanın aslının akıbetinin sorulmasına, tanık U.B.'nin duruşma günü SEGBİS ile hazır edilmesine karar vererek duruşmayı 16 Eylül tarihine erteledi.

            DURUŞMA SONRASI UCIM'DEN AÇIKLAMA
            Dava sonrasında adliye önünde konuya ilişkin Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği (UCİM) tarafından konuya ilişkin basın açıklaması yapıldı. Açıklamada dernek üyeleri konunun takipçileri olacaklarını ifade etti.

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