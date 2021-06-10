KARDEŞİ ŞİDDETİ ORTAYA KOYDU

Davada hazır bulunan ve tanık olarak dinlenen Şiar Kılıç'ın kız kardeşi, Hami K.'nın ağabeyine sürekli şiddet uyguladığını ve diğer sanıkların bu durumdan haberdar olduğunu ifade etti.

KORKTUĞU İÇİN ÖNCEDEN ANLATAMAMIŞ

Hayatını kaybeden Şiar Kılıç'a, Hami K.'nın çivili sopa ile vurduğunu aktaran çocuk tanık, daha öncesinde korktuğu için şiddet olaylarından bahsetmediğini belirtti.