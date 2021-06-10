Müge Anlı ile Tatlı Sert programı 9 yaşında Şiar Kılıç'ın öz annesi ve annesinin sevgilisi tarafından yakılarak öldürüldüğünü ortaya çıkarmıştı.
Türkiye'nin günlerce konuştuğu olaya ilişkin çarpıcı gelişmeler yaşandı.
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde darp edildikten sonra evde çıkan yangında ölü bulunan 9 yaşındaki Şiar Kılıç davasına devam edildi.
BABASI MÜGE ANLI'DAN YARDIM İSTEDİ
İddiaya göre, 28 Nisan 2020'de Kocaali ilçesinde meydana gelen yangında, 9 yaşındaki Şiar Kılıç hayatını kaybetmişti. Baba Samet Kılıç, oğlunun ölümünün şüpheli olduğu iddiasıyla Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti.
ANNESİ KAN DONDURAN OLAYI İTİRAF ETMİŞTİ
Küçük çocuğun annesi Gülizar A., 26 Ağustos 2020'de canlı yayında Müge Anlı'nın ısrarlı sorularına dayanamayarak kan donduran bir itirafta bulunmuştu.