Katil virüs 37 haftalık hamile Havva Cağcağ'ı hayattan kopardı: Bebek sezaryenle alındı

Bilim adamları, Coronavirüs'ün en çok hamile kadınları tehdit ettiğini açıkladı. Samsun'dan gelen haber ise yürekleri yaktı. 37 haftalık hamile Havva Cağcağ (28) üç hafta önce COVİD-19'a yakalandı. Yoğun bakıma yatırıldı. Bu sırada bebeği, sezaryenle alındı. Ancak genç kadın tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Dün, gözyaşlarıyla sonsuzluğa uğurlandı. Oğlunun sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı.
'DUYGU'SAL BULUŞMA
Günün yürekleri ısıtan haberi ise Eskişehir'den geldi. Akademisyen Duygu Yetgin Aygün, 29 haftalık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Kendisi yoğun bakıma alınırken kızı İpek sezaryenle dünyaya geldi. Doğumdan 21 gün sonra ilk kez kızını görebilen Aygün'ün gözyaşları yüreklere işledi. "Çok mutluyum. Bu benim için büyük bir hediye" dedi.
PAŞIPORT!
COVİD-19'LA mücadele kapsamında yalnızca aşı olmuş kişilere verilen 'aşı pasaportu' uygulaması başladı. Dark Web adlı sitede ise sahte aşı pasaportları 150 dolardan satışa çıktı! Tam 5 milyon 188 bin kişi bu pasaportlardan aldı...
PANDEMİYE ESTETİK ÇÖZÜM
Pandemi dünyayı sararken Fransa'dan gelen haber şaşırttı! Ülkenin güneyinde bir köyde herkes pozitif çıkarken 65 yaşındaki bir kadın hastalanmadı. Yaşlı kadının yakın zamanda botoks yaptırdığı öğrenilince hemen düğmeye basıldı. 193 hasta araştırıldı. Botoks uygulananların hiçbiri, COVİD'e yakalanmadı!
'DUYGU'SAL BULUŞMA
Günün yürekleri ısıtan haberi ise Eskişehir'den geldi. Akademisyen Duygu Yetgin Aygün, 29 haftalık hamileyken COVİD-19'a yakalandığını öğrendi. Kendisi yoğun bakıma alınırken kızı İpek sezaryenle dünyaya geldi. Doğumdan 21 gün sonra ilk kez kızını görebilen Aygün'ün gözyaşları yüreklere işledi. "Çok mutluyum. Bu benim için büyük bir hediye" dedi.
PAŞIPORT!
COVİD-19'LA mücadele kapsamında yalnızca aşı olmuş kişilere verilen 'aşı pasaportu' uygulaması başladı. Dark Web adlı sitede ise sahte aşı pasaportları 150 dolardan satışa çıktı! Tam 5 milyon 188 bin kişi bu pasaportlardan aldı...
PANDEMİYE ESTETİK ÇÖZÜM
Pandemi dünyayı sararken Fransa'dan gelen haber şaşırttı! Ülkenin güneyinde bir köyde herkes pozitif çıkarken 65 yaşındaki bir kadın hastalanmadı. Yaşlı kadının yakın zamanda botoks yaptırdığı öğrenilince hemen düğmeye basıldı. 193 hasta araştırıldı. Botoks uygulananların hiçbiri, COVİD'e yakalanmadı!