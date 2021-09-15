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    • Yaşam
    • 15.09.2021 10:41
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    • 15.09.2021 10:52
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    Bayrampaşa'da bariyer hırsızı yakalandı: Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim

    İstanbul Bayrampaşa'da otoyol üzerindeki bariyerleri ve işaret göstericileri sökerek çalan Eyüp A. (36) ihbar üzerine yakalandı. Cezaevinden izinli çıkan Eyüp A. kendisini gözaltına alan polislere "Uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan Eyüp A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Haberin detayları...

    DHA
    Cezaevine girmek için yaptım, pişman değilim
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    Şüpheli Eyüp A. 2 Eylül saat 23.15 sıralarında Sağmalcılar Metro İstasyonu karşısında bulunan bariyerleri ve yol gösterici işaretleri çalarken görüldü. İhbar üzerine Eyüp A.'yı yakalayan polis, sırt çantasında İngiliz anahtarı ve demir çekici buldu. Eyüp A. ise bariyerleri söktüğünü kabul etti. Gözaltına alınan şüpheli Bayrampaşa Polis Merkezi'nde verdiği ifadesinde, "Sokaklarda yatıp kalkarım. Hurda toplayıp satarak geçimimi sağlamaktayım. Bariyerleri ben söktüm. Cezaevine girmek için yaptım. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

    BİLEREK HIRSIZLIK YAPTIĞINI SÖYLEDİĞİ ÖĞRENİLDİ

    Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheli Eyüp A.'nın sorgu hâkimliğinde de cezaevinden izinli olarak çıktığını, tekrar uyuşturucu kullanmaya başlayınca cezaevine girmek için bilerek hırsızlık yaptığını söylediği öğrenildi. Eyüp A. 3 Eylül'de "Kamu kurum ve kuruluşlarına ait eşya hakkında hırsızlık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp A'nın daha önce de "hırsızlık", "yağma" gibi suçlardan sabıkası olduğu öğrenildi.

    10 YIL 6 AYA KADAR HAPİS İSTEMİYLE KARŞI KARŞIYA

    Şüpheli Eyüp A. hakkında 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle soruşturma yürütülüyor. Soruşturmanın önümüzdeki günlerde tamamlanarak dosyanın asliye ceza mahkemesine gönderilmesi bekleniyor.

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