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    • Yaşam
    • 15.09.2021 11:05
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    • 15.09.2021 11:44
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    Düğün fotoğrafı çekiminde dans eden gelin ve kocasını köpek kovaladı! "Gelin çığlık atarak köprüde koşmaya başladı"

    Rize’de, doğada düğün fotoğrafı ve klip çektiren Beyza Şimşek ile Çağlar Paliç'i, havalanan drona yönelen çoban köpeği kovaladı. Korkuya kapılan gelin çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, kameraya yansıdı. Haberin detayları...

    DHA
    Fotoğraf çekiminde gelin ve kocasını köpek kovaladı

    Karadenizli müzisyen Çağlar Paliç ile Beyza Şimşek, Çamlıhemşin ilçesinde doğada düğün fotoğrafları çektirdi. Çat Kemer Köprüsü'ne çıkan çift, görüntü alan drona poz verdi. Bu sırada dron sesinden ürken çoban köpeği, köprüdeki çiftin üzerine doğru koşmaya başladı. Paniğe kapılan gelin, çığlık atıp kaçtı. Bu anlar, görüntü alan Memiş Ali Yazıcı'nın dron kamerasına yansıdı.

    "GELİNİ SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTIK"

    Fotoğraf sanatçısı Memiş Ali Yazıcı, "Damat arkadaşım, hem söz yazarı hem de iyi bir solisttir. Yazdığı birçok şarkı var ve bunlardan bir tanesini düğün çekiminde söyledi. Ben de gün içindeki görüntüleri kullanarak bu şarkının çok anlamlı olabileceğini söyledim. Böylece hem evliliklerini hem de şarkıyı anlamlı kılacak olan bir klip çekmeye karar verdik. Tam o sırada köpek drona doğru koşarken gelinimiz de çığlıklar eşliğinde köprüde koşmaya başladı. Damat ve ben gelini sakinleştirmeye çalıştık. Hem doğası hem müziği hem de yaşadığımız macerasıyla eşsiz bir gündü" diye konuştu.

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    Haberler Yaşam Düğün fotoğrafı çekiminde dans eden gelin ve kocasını köpek kovaladı! "Gelin çığlık atarak köprüde koşmaya başladı"
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