Hull City hangi ligde, nerenin takımı? Acun Ilıcalı'nın satın alacağını açıkladığı Hull City fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılmaya başlandı. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı katıldığı programda, İngiltere'den Hull City kulübünü satın almak istediğini açıklayınca gündemde büyük yankı uyandırdı. İşte Hull City hakkında bilgiler...
HULL CİTY HANGİ LİGDE?
İngiltere 1. Ligi'nde şampiyon olan ve Championship'e yükselen Hull City, Doğu Yorkshire'da 1904 yılında kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür.
Geçen sezonu 1. Lig'de şampiyon olarak tamamlayan Hull City, adını Championship'e yazdırdı. Kulüp tarihinde kaydedilen en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir.
Maskotlarının bir kaplan olmasından ötürü takımın renkleri kehribar ve siyahtır.
2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etti.
HULL CİTY FİYATI NE KADAR?
lıcalı'nın Hull City kulübün satın almak için Allam'a 15-20 milyon sterlin civarında bir teklif yapması bekleniyor. Hull City'den West Ham'a transfer olan İngiliz yıldız Jarrod Bowen transferinden Hull City'nin gelir elde edebileceği ve Allam'ın 20 milyon Sterlin karşılığında kulübün haklarını Ilıcalı'ya devredeceği de ifade edildi.
SAHİBİ KİM?
Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.
2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.