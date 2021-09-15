Hull City hangi ligde, nerenin takımı? Acun Ilıcalı’nın satın alacağını açıkladığı Hull City fiyatı ne kadar?

HULL CİTY FİYATI NE KADAR?

lıcalı'nın Hull City kulübün satın almak için Allam'a 15-20 milyon sterlin civarında bir teklif yapması bekleniyor. Hull City'den West Ham'a transfer olan İngiliz yıldız Jarrod Bowen transferinden Hull City'nin gelir elde edebileceği ve Allam'ın 20 milyon Sterlin karşılığında kulübün haklarını Ilıcalı'ya devredeceği de ifade edildi.

SAHİBİ KİM?

Takımın sahibi Mısırlı iş insanı Assem Allam'dır.

2021 yılında Türk iş insanı Acun Ilıcalı, kulübü satın almak için görüşmelere başladı.