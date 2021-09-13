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    Ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala Coronavirüs'ten hayatını kaybetti

    Karnındaki bebeği ameliyatla alınan ebe Duygu Ömrüuzun, Coronavirüs’ten hayatını kaybetti. Gümüşhane İl Sağlık Müdürlüğü, genç yaşta hayatını kaybeden ebe Ömrüuzun için başsağlığı mesajı yayınladı.

    Ömrüuzun değilmiş

    Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp Ankara'da Şehir Hastanesi'nde gitti. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Ömrüuzun'un testi pozitif çıktı. Tedaviye alındığı hastanede durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu.

    İki çocuk annesi Ömrüuzun, yapılan tüm müdahalelere rağmen, önceki gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Ömrüuzun, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.

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    Haberler Yaşam Ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala Coronavirüs'ten hayatını kaybetti
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