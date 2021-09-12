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    • Yaşam
    • 12.09.2021 18:46
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    • 12.09.2021 18:50
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    Yer: Bağcılar... Saç ekimi İbrahim Gül'ün sonu oldu: Doktor tutuklandı

    İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 28 yaşındaki İbrahim Gül saç ekimi için gittiği özel hastanede hayatını kaybettiği olayla ilgili gözaltına alınan saç ekiminde görevli doktor tutuklandı. Öte yandan Gül'ün dayısı Ahmet Yiğit, "Hiçbir rahatsızlığı yoktu 28 yaşında sapasağlam çocuk" dedi.

    Saç ekimi sonu oldu! Doktor tutuklandı...

    İtalya'da yaşayan ve 3 gün önce saç ekimi ve malzeme almak için İstanbul'a gelen 28 yaşındaki kuaför İbrahim Gül Bağcılar'da gittiği özel hastanede hayatını kaybetmişti. Bir çocuk babası adamla ilgili ailesi ihmal iddiasında bulunmuştu.

    Polis ekipleri yaşanan ölümle ilgili hastanenin saç ekim merkezinde görevli doktor M.A.'yı gözaltına aldı.



    İSTANBUL EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA
    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Bağcılar'da hastanede yaşanan "şüpheli ölüm"le ilgili açıklama yaptı.

    Emniyetten yapılan açıklamada, "11.09.2021 tarihi saat 18.10 sıralarında Bağcılar ilçesi Barbaros Mahallesinde bulunan bir hastanede İbrahim G. isimli şahsın saç ekimi esnasında kalp krizi geçirmesi sonucu hastaneye intikal ettirildiği ancak kurtarılamayarak hayatını kaybettiği anlaşılmış, saç ekiminde görevli doktor M.A. görevlilerimizce yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan M.A. isimli şüpheli şahıs tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi.



    DOKTOR TUTUKLANDI
    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen doktor M.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        "SAÇ EKİMİ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİĞİNDEN HABERİMİZ YOKTU"
        Dayısı Ahmet Yiğit "Kendi kuaför dükkanına malzeme almak için ve saç ektirmek için Türkiye'ye gelmiş. Bizim saç ekimi için geldiğinden haberimiz yoktu. Dün sabah 8'de ameliyata alınıyor, eşine 6 saat süreceğini söylüyor. Ameliyat esnasında rahatsızlık geçiriyor. Bize diyorlar ki kalp krizi geçirdi, anjiyo yaptık, stent taktık. Siz ameliyat mı yaptınız? Stent mı taktınız? Saç mı ektiniz? Her şey muallak. Hiçbir rahatsızlığı yoktu 28 yaşında sapasağlam çocuk" dedi.



        "KEFENİNDEN KAN SIZMIŞTI"
        Saç ve bakım hizmetleri okulundan meslek öğretmeni Dilek Özbek "Saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Cuma günü de ben dersteyken beni ziyarete geldi. Cumartesi günü 17 gibi hanımı beni aradı 'İbrahim, ameliyatta kalp krizi geçirmiş, hastaneye gidip bakar mısın?' dedi. Öldüğünü vefat ettiğini öğrenince morga girmek istedim. Kanlar içindeydi şu an konuşamıyorum, onu o halde gördüm ama bir gün önce boynuma sarılmıştı. Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı. Başka İbrahim'ler ölmesin. Böyle olacaksa saç ekimi yapılmasın" diye konuştu.

        "YANLIŞ TEDAVİ YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"
        Ağebeyi Ramazan Gül "Gayet sağlıklıydı, hiçbir problemi yoktu. Ben kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum. Ben bilmiyorum. Yanlış bir tedavi yapıldığını tahmin ediyoruz, çok üzülüyoruz. Daha adli tıpta görmedik, ölüsüne bile inanmıyoruz" dedi.

        İbrahim Gül'ün kesin ölüm nedeni otopsi raporunda sonra ortaya çıkacak. Gül'ün cenazesinin memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.
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