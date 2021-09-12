Yer: Bağcılar... Saç ekimi İbrahim Gül'ün sonu oldu: Doktor tutuklandı





"KEFENİNDEN KAN SIZMIŞTI"

Saç ve bakım hizmetleri okulundan meslek öğretmeni Dilek Özbek "Saç ekimi için Türkiye'ye geldi. Cuma günü de ben dersteyken beni ziyarete geldi. Cumartesi günü 17 gibi hanımı beni aradı 'İbrahim, ameliyatta kalp krizi geçirmiş, hastaneye gidip bakar mısın?' dedi. Öldüğünü vefat ettiğini öğrenince morga girmek istedim. Kanlar içindeydi şu an konuşamıyorum, onu o halde gördüm ama bir gün önce boynuma sarılmıştı. Kefeninden kan sızmıştı. İyi ki görmüşüm onu çünkü hastane bize ameliyattan önce kalp krizi geçirdiğini söyledi ama öyle bir şey yok kan vardı. Başka İbrahim'ler ölmesin. Böyle olacaksa saç ekimi yapılmasın" diye konuştu.

"YANLIŞ TEDAVİ YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Ağebeyi Ramazan Gül "Gayet sağlıklıydı, hiçbir problemi yoktu. Ben kalp krizi geçirdiğine inanmıyorum. Ben bilmiyorum. Yanlış bir tedavi yapıldığını tahmin ediyoruz, çok üzülüyoruz. Daha adli tıpta görmedik, ölüsüne bile inanmıyoruz" dedi.

İbrahim Gül'ün kesin ölüm nedeni otopsi raporunda sonra ortaya çıkacak. Gül'ün cenazesinin memleketi Şanlıurfa'ya götürüleceği öğrenildi.