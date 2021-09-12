Yenibosna'da gece yarısı feci kaza: 5 yaralı

Olay, saat 04.00 sıralarında E-5 Karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yaşandı. İddiaya göre, 34 GR 6032 plakalı otomobil sürücüsü, henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyir halinde olan 34 AGU 425 plakalı otomobile arkadan çarptı.