Kalp hastası kadın, Coronavirüs'e yakalandı! Kalbi durunca pozitif olduğu halde ameliyata alındı

İstanbul'da romatizmal kalp hastası Fatma Aytekin (28), aşı olmasına günler kala Coronavirüs'e yakalandı. Nefes darlığı başlayan Aytekin'in hem kalbi hem solunumu çalışmadı. İki kez entübe edilen genç kadının, 3 yıl önce değiştirilen kalp kapağının hasar gördüğü anlaşıldı. Covid pozitif halde ameliyata alınan Fatma, 6 saatlik operasyon sonrası yaşam mücadelesini kazandı.

RİSKLİ AMELİYAT!

İSÜ Medical Park Gaziosmanpaşa Hastanesi'nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Bilge Erdoğan, "İlk kez PCR pozitif bir hastayı ameliyata almak zorunda kaldık. Hasta hem Coronavirüs hem ciddi kalp yetmezliği ile mücadele ediyordu. Hayati riski olduğundan zor bir karardı. Çift maskelerle, önlemlerimizi alarak ameliyata girdik. Ameliyatta mümkün olduğunca kendimize de dikkat ettik" dedi.