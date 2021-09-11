Ümraniye'de genç kadına dehşet yaşatan Koreli yazardan ilginç savunma: Ben şamanım

Haziran ayında Ümraniye'de internet üzerinden kiralanan bir evden gürültü geldiği ihbarını alan polis ekipleri yaptıkları baskında Güney Koreli Whosuck Lee ve Kim Yoonje'ı gözaltına almıştı.
46 YIL HAPİS İSTENİYOR
Milliyet'in haberine göre, darp edildiği belirlenen 22 yaşındaki Kim Yoonje hastaneye kaldırılırken ilk ifadesinde cinsel saldırıya uğradığını, zorla alıkonulduğunu, aç bırakıldığını ve cinsel içerikli görüntülerinin porno sitelere verilmesi şantajı yapıldığını iddia etmişti.
7 suçtan 46 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan tutuklu 44 yaşındaki Whosuck Lee ilk kez hakim karşısına çıkarak savunma yaptı. Lee, "Kore'de yaşadığım kötü olaylar nedeniyle şaman olduğumu anladım. Mağdure ile bir şaman aracılığıyla tanıştım.