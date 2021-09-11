Ümraniye'de genç kadına dehşet yaşatan Koreli yazardan ilginç savunma: Ben şamanım

Kendisi mağdureyi taşıyamadığı için bana devretti. Şamanlık bana ağır geldi. Kore'de kalsaydım şamanlık yapmak zorundaydım. Ülkeyi terk ettim ve değişik ülkelerde yaşamaya başladım. Asla O'na eziyet etmedim, aç bırakmadım, vücudunu yakmadım ve idrarımı içirmedim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Saygın bir yazarım ve eserlerimi çaldığı için onu darp ettim" dedi.