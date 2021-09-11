Bağcılar'da taksiciye ateş açan şüphelilerden biri yakalandı! Araç içi görüntüleri ortaya çıktı

Bağcılar, Bağlar Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde 2 Eylül tarihinde meydana gelen olayda taksi şoförü İ.B.'nin (60) aracına binen iki kişi önce şoförle tartıştı ardından gasbetmek istedi.
Taksi şoförünün direnmesi üzerine şüphelilerden biri silahını çıkartarak araca doğru ateş etmeye başladı. Taksi şöfürü İ.B. aracına binerek olay yerinden hızla uzaklaştı.
Polis tarafından başlatılan soruşturmada Uğur C.(28) gözaltına alındı. Daha önceden 23 kez çeşitli suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayın firari zanlısı olarak aranan Yunus E.G.(27) de önceki gün gözaltına alındı. Daha önceden 13 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıkan şüpheli adliyeye sevk edildi.