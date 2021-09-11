Bağcılar'da taksiciye ateş açan şüphelilerden biri yakalandı! Araç içi görüntüleri ortaya çıktı





Polis tarafından başlatılan soruşturmada Uğur C.(28) gözaltına alındı. Daha önceden 23 kez çeşitli suçlardan polise geliş kaydı bulunan şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Olayın firari zanlısı olarak aranan Yunus E.G.(27) de önceki gün gözaltına alındı. Daha önceden 13 kez polis tarafından gözaltına alındığı ortaya çıkan şüpheli adliyeye sevk edildi.