Koreli yazar, sevgilisine günlerce işkence etti. Olayın adresi İstanbul Ümraniye'ydi. Güney Koreli Woosuck Lee (44) internet üzerinden tanıştığı 22 yaşındaki K.Y ile Türkiye'ye geldi. Ümraniye'ye yerleşti. İddiaya göre özel bir eserini çaldığı için genç kızı eve kapattı ve günlerce işkence etti.

Polise başvuran genç kızın ifadesi tüyler ürpertti! "Bana sürekli işkence etti. Cinsel istismarda bulundu. Vücudumu çamaşır mandallarıyla sıkıştırdı. 'Kore'ye gidersen ölürsün' dedi. 6 saat boyunca evin balkonuna kilitleyerek tuvalete bile gitmeme izin vermedi. Ayrıca fuhuş yapmaya zorladı. Ev sahibimiz İsmail'den yardım istedim" dedi.

Polis tarafından gözaltına alınan Woosuck Lee suçlamaları kabul etti. "Benim yazdığım bir eseri çaldı. Başkalarına kendisi yazmış gibi gösterdi. Ben de dövdüm. Pişmanım" dedi.

Olayla ilgili Güney Kore Konsolosluğu harekete geçti. Bir konsolosluk görevlisi, sorguyu bizzat dinledi. Şüpheli, 14 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.