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    li yazar Woosuck Lee skandal bir olaya imza attı: Sevgilisine günlerce edip o anları da kaydetti

    Yazar Woosuck Lee, sevgilisi K.Y ile 'ye yerleşti. Eserini çaldığı iddiasıyla genç kıza günlerce işkence etti. O anları kameraya bile kaydetti. Ev sahibinin dikkati sayesinde olay fark edildi. Cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Seda Nur Günaydın
    İnsanlıktan eser yok

    Koreli yazar, sevgilisine günlerce işkence etti. Olayın adresi 'ydi. Güney li Woosuck Lee (44) internet üzerinden tanıştığı 22 yaşındaki K.Y ile 'ye geldi. Ümraniye'ye yerleşti. İddiaya göre özel bir eserini çaldığı için genç kızı eve kapattı ve günlerce işkence etti.

    Polise başvuran genç kızın ifadesi tüyler ürpertti! "Bana sürekli işkence etti. Cinsel istismarda bulundu. Vücudumu çamaşır mandallarıyla sıkıştırdı. 'Kore'ye gidersen ölürsün' dedi. 6 saat boyunca evin balkonuna kilitleyerek tuvalete bile gitmeme izin vermedi. Ayrıca fuhuş yapmaya zorladı. Ev sahibimiz 'den yardım istedim" dedi.

    Polis tarafından gözaltına alınan Woosuck Lee suçlamaları kabul etti. "Benim yazdığım bir eseri çaldı. Başkalarına kendisi yazmış gibi gösterdi. Ben de dövdüm. Pişmanım" dedi.

    Olayla ilgili luğu harekete geçti. Bir konsolosluk görevlisi, sorguyu bizzat dinledi. Şüpheli, 14 ayrı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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