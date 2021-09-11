SON DAKİKA: Marmara için korkutan müsilaj raporu: Bu seneyi arayacağız





"MARMARA DENİZİ'NDE RENK DEĞİŞİMLERİ DE BAŞLADI"

Hidrobiyolog Levent Artüz, "Müsilaj ile mücadele için çok iyi bir eylem planı yapıldı ancak o planın altı doldurulmadı. Zaten Marmara Denizi'nde renk değişimleri de başladı. Marmara Denizi artık deniz rengi değil, gri bir renk oldu. Mesela son 15 senedir örneklediğimiz istasyonlar var. Onlardan biri de Marmara Denizi'nin biyoçeşitlilik açısından en zengin istasyonu. 2018 yılında bu istasyonda 200'e yakın tür tespit edilirken, bu sene yapılan çalışmada 21 adet farklı tür tespit edildi" ifadelerini kullandı.