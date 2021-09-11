ABD'de koronavirüsü tespit etmek için köpeklere görev verildi

Covid 19 yüzyılın salgını haline geldi. Tüm dünya hastalığı bitirmek için harekete geçti. Virüsün teşhisi için de birbirinden önemli testler geliştirildi. Ancak ABD'de bunun için köpeklere görev verildi. Cobra ve One Betta adlı iki çoban köpeği virüsün varlığını tespit etmek için eğitildi. Ardından Miami Uluslararası Havalimanı'nda görevlendirildi.

İki süper burun, havaalanı çalışanlarının yüzünü ve maskelerini koklayarak içeri aldı.

Köpeklerin ter, nefes ve kokudan virüsün varlığını tespit ettiği öğrenildi. Bir kişide virüsün kokusu tespit edilirse, o kişiden hızlı bir Coronavirüs testi yapması istenecek.

ÇOCUKLARA DİKKAT

Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, 12 yaş altı çocuklara Coronavirüs aşısı yapılmasına ilişkin konuştu. Aşının 5 ila 11 yaş grubu çocuklarda kullanım izni için yetkili makamlara başvuracaklarını söyledi. Türeci, "Biz zaten üretimi hazırlıyoruz. Aşı aynı, ancak daha az dozda olacak" dedi.

PCR TESTİNE VELİ RIZASI

Sağlık Bakanı Koca, okullarda PCR testinin veli rızasına bağlı olacağını açıkladı. Koca, "Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek" dedi.