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    Kayseri'de 'falaka' dehşeti! Yazışmalar ortaya çıktı: Ağlamak serbest bağırmak yasak

    Erkan T, evine çağırdığı kadınları falakaya yatırdı. İkna etmeye çalıştığı N.K, o yazışmaları ortaya çıkardı: Mola isteyene +5 falaka, bağırana +10 sert falaka...

    Ağlamak serbest bağırmak yasak

    Kayseri Melikgazi'de kargo çalışanı Erkan T, sosyal medyada tanıştığı maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırdı. Gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdı. 'Güzel' dediklerine 500 TL, 'çirkin' dediklerine ise 250 TL ödeme yaptı.



    Kadınları rızası dahilinde çektiğini ifade eden Erkan T, suç olabileceğini düşünmediğini ve internette fenomen olmak için böyle bir şey yaptığını iddia etti.



    T.'nin çektiği görüntüleri ortaya çıkartan N.K. adlı kadın, "Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" dedi.
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    Haberler Yaşam Kayseri'de 'falaka' dehşeti! Yazışmalar ortaya çıktı: Ağlamak serbest bağırmak yasak
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