Kayseri'de 'falaka' dehşeti! Yazışmalar ortaya çıktı: Ağlamak serbest bağırmak yasak





T.'nin çektiği görüntüleri ortaya çıkartan N.K. adlı kadın, "Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti. Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" dedi.

