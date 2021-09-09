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Haberler Yaşam SON DAKİKA: Kayseri'de kadınlara para karşılığı falaka! Şikayetçi olan kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

SON DAKİKA: Kayseri'de kadınlara para karşılığı falaka! Şikayetçi olan kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

Son dakika haberleri... Türkiye hafta başından beri Kayseri'de kargo çalışanı Erkan T.'nin maddi durumu kötü olan kadınlara para verip falakaya yatırmasını konuşuyor. Kayseri'de para karşılığı anlaştığı kadınları, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanı Erkan T. hakkında şikayette bulunan N.K. adlı kadın, olayla ilgili ilk kez konuştu. Erkan T.'nin kendisine de aynı teklifi yaptığını anlatan N.K., "Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu. Bundan çok büyük paralar kazandığını söylüyordu. Cezasını çekmeli" dedi.

DHA
09.09.2021 10:56 - Son Güncelleme: 09.09.2021 11:49
SON DAKİKA: Kayseri’de kadınlara para karşılığı falaka! Şikayetçi olan kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

Melikgazi ilçesinde bir kargo şirketinde çalışan Erkan T., maddi durumu iyi olmayan kadınları evine çağırarak, gözlerini uyku bandı, ayaklarını kelepçe ve eşarpla bağlayıp falakaya yatırdığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
SON DAKİKA: Kayseri’de kadınlara para karşılığı falaka! Şikayetçi olan kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

İfadesinde görüntüleri kadınların rızası dahilinde çektiğini ifade eden Erkan T., suç olabileceğini düşünmediğini ve internette fenomen olmak için böyle bir şey yaptığını iddia etti. Hakkında 'müstehcenlik' ve 'cinsel taciz' suçundan soruşturma başlatılan Erkan T., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

SON DAKİKA: Kayseri’de kadınlara para karşılığı falaka! Şikayetçi olan kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARAN KADIN KONUŞTU
Erkan T.'nin çektiği görüntüleri ortaya çıkartan N.K. ise yaşadıklarını DHA'ya anlattı. N.K., Kayseri'de yaşadığı dönemde Erkan T.'nin ailesinin, kendi evinde kiracı olduklarını ve bu nedenle tanıştıklarını söyledi. Erkan T.'nin kendisine de kadınlara yaptığı olayı teklif ettiğini anlatan N.K., "Erkan T.'nin annesi ve babası benim evimde kiracı olarak otuyorlardı. Babası bana arazisi olduğunu ve evle takas etmek istediğini söyledi.

SON DAKİKA: Kayseri’de kadınlara para karşılığı falaka! Şikayetçi olan kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

Ben kabul ettim ve Zonguldak'a döndüm. Ben toplamda 70 bin lira para verdim. Orada oğlu Erkan T. üzerinden bu işleri görüşüyorduk. Hayatım boyunca bir defa gördüm kendisini. Sonra telefondan görüşüyorduk. Ardından bana böyle bir iş yaptığını anlatarak teklif etti.

SON DAKİKA: Kayseri’de kadınlara para karşılığı falaka! Şikayetçi olan kadın konuştu: Mesajla ikna etmeye çalıştı

Ben de böyle bir şeyin mümkün olmadığını söyledim. Ne kadar kabul etmesem de mesaj atarak ikna etmeye çalıştı. Falakanın kurallarından bahsediyordu" dedi.

SON DAKİKA