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    • Yaşam
    • 10.09.2021 05:48
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    • 10.09.2021 05:48
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    Çorum'da şüphelileri kovalarken kaza yapan iki polis yaralandı

    Çorum'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobili kovalayan polis aracı kaza yaptı. Kaza sonucu iki polis yaralandı. Öte yandan kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

    Şüpheli kovalayan polis aracı kaza yaptı!

    Hamit Kaplan Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.

    Aracı kullanan Onur G., polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe aldı.



    POLİS ARACI DEVRİLDİ
    Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı, önce bir otomobile, ardından da ağaca çarparak devrildi.



    POLİSLERDEN BİRİ ARAÇTA SIKIŞTI
    Kaza sonucu iki polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı.

    İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet K. isimli polis, yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.



        HASTANEYE KALDIRILDILAR
        İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı polisler hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Ahmet T.'nin bacağının kırıldığı öğrenildi.



        KAÇAN SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
        Kaçan otomobildeki ehliyetsiz sürücü Onur G. ise kısa sürede polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan Gazi Caddesi, kaza yapan aracın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

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