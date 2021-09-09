Çorum'da şüphelileri kovalarken kaza yapan iki polis yaralandı

Hamit Kaplan Caddesi'nde görev yapan polis ekipleri, şüphelendikleri aracı durdurmak istedi.
Aracı kullanan Onur G., polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başladı. Polis ekibi de otomobili durdurmak için takibe aldı.
POLİS ARACI DEVRİLDİ
Kırmızı ışıkta durmayan aracı kovalamaya devam eden polis aracı, önce bir otomobile, ardından da ağaca çarparak devrildi.
POLİSLERDEN BİRİ ARAÇTA SIKIŞTI
Kaza sonucu iki polis yaralandı. Yaralı polislerden Süleyman T, çevredekiler tarafından devrilen araçtan çıkarıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Araçta sıkışan Ahmet K. isimli polis, yarım saat süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.