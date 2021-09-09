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    • Yaşam
    • 10.09.2021 00:29
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    • 10.09.2021 00:31
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    Bağcılar'da 47 kaçak göçmen yakalandı

    İstanbul Bağcılar’da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 47 kaçak göçmen yakalanarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili çalışma yapan ekipler 2 şüpheliyi de gözaltına aldı.

    İHA
    Kaçak göçmenler yakalanadı

    İstanbul Bağcılar'da ülkeye yasadışı yollarla giriş yapan 47 kaçak göçmen yakalanarak sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

    Bağcılar'da polis ekipleri, dün gece saatlerinde Güneşli Mahallesinde bir evin zemin katına 47 tane kaçak göçmenin kamyonetle getirildiğini tespit etti.

    BASKIN DÜZENLENDİ
    Adrese baskın düzenleyen polis ekipler 47 kaçak göçmeni yakalayarak sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

    2 GÖZALTI
    Olayla ilgili çalışma yapan ekipler H.K. ve D.A. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.

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